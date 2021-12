Nuovi asfalti e marciapiedi: 4 milioni di euro di investimenti per il restyling

Va avanti il piano di investimenti del Comune di Pisa, iniziato nel 2019, per la manutenzione straordinaria di marciapiedi e strade cittadine.

“Dopo la realizzazione di circa 200mila metri quadrati di asfalti e oltre 12mila metri quadrati di marciapiedi - dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti - che ha visto uno stanziamento di risorse eccezionale pari a 4 milioni di euro nei primi anni di mandato, la nostra amministrazione non si ferma nell’opera di rinnovo delle infrastrutture stradali cittadine. Sono in corso e in partenza cantieri in tutta la città per un investimento complessivo di 2,8 milioni di euro. Abbiamo messo in programma nel 2022 lavori per altri 1,2 milioni di euro. Ai 4 milioni del 2019, si aggiungono quindi cantieri per altri 4 milioni di euro. Uno stanziamento di cifre e un impegno nella realizzazione dei lavori che a Pisa non si era mai visto e che era mancato per anni, a scapito della sicurezza stradale dei cittadini e del decoro urbano dei quartieri. Un impegno che si affianca e procede di pari passo ai cantieri per le grandi opere in partenza a cavallo tra la fine dell’anno e l’inizio del 2022, che cambieranno volto alla città”.

“Abbiamo pianificato fin dall’inizio del mandato - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Latrofa - una distribuzione sul territorio comunale di tutte le manutenzioni, cercando di tenere presenti le priorità di ciascun quartiere. Di fronte alla situazione disastrosa che abbiamo trovato, ci siamo rimboccati le maniche e investito milioni di euro in nuovi asfalti e marciapiedi, contando di lasciare una situazione molto milgiorata quando arriveremo a fine mandato. A breve partiranno i lavori più attesi come via Crispi, via Battisti e a seguire via di Pratale. Ma non solo: stiamo lavorando alla predisposizione di una cartografia, che presenteremo nei prossimi giorni, dove faremo vedere tutti i lavori svolti finora e quelli in programma. Un lavoro che si aggiunge al monitoraggio delle strade cittdine che abbiamo effettuato con un mezzo specializzato ad alta tecnologia e alla altra cartografia di cui disporremo, dove avremo invece un chiaro quadro d’insieme sullo stato attuale degli asfalti che ci permetterà di definire le priorità di intervento e programmare i futuri cantieri, da qui alla fine della legislatura, in maniera ancora più scientifica e trasparente”.

Il programma dei lavori

Sono prossimi a partire tra poche settimane in zona Pisa sud e centro le asfaltature di via Francesco Crispi, via Nino Bixio, via Cesare Battisti, e via Silvio Pellico. Una volta terminati i marciapiedi a Riglione, a inizio anno nuovo sarà la volta dei cantieri per i nuovi asfalti lungo tutta la via Fiorentina, oltre a via Calatafimi e via Gemignani; sempre a inizio 2022 si passerà all’opera di asfaltatura a Pisanova e Cisanello in via Cosimo Ridolfi, via Luzzatto (CNR), via Liguria, via Redi, via Malagoli, via Cuppari, via Cisanello, via Taddei, via San Biagio e via Mazzei. Il tutto per un importo complessivo di 1,35 milioni di euro.

È invece in corso la manutenzione straordinaria di marciapiedi, per un importo di 910mila euro, con interventi a Riglione lungo tutta via Fiorentina, via Calatafimi e via Gemignani e a Pisa nord nel quartiere di Porta a Lucca, lungo tutta via Giovanni Randaccio e via Fabio Filzi. Ugualmente in corso l’opera di manutenzione straordinaria di marciapiedi e asfalti sul litorale per un importo di oltre 582mila euro, con interventi a Tirrenia lungo via degli Alberi, via dei Salici, via della Selva e via dei Gelsi.

Oltre a questi appalti già affidati e in corso di realizzazione, la Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi i progetti definitivi per la manutenzione straordinaria di strade e lastricati per un cifra complessiva di circa 300mila euro con interventi previsti in centro storico ai lastricati di via San Nicola, piazza Cavallotti, via Alessandro Volta, via Coccapani, via Carmignani e piazza San Paolo all’Orto, oltre all’asfaltatura di via di Pratale, nel tratto compreso tra via Battelli e Largo San Zeno.

Previsto anche un nuovo intervento per la manutenzione straordinaria di marciapiedi per un investimento totale di circa 910mila euro che riguarderà via di Pratale, con rifacimento delle infrastrutture pedonali in entrambi i tratti della strada, sia prima che dopo l’incrocio con via Battelli; a Porta a Lucca con rifacimento dei marciapiedi su entrambi i lati delle strade in via Fratelli Rosselli, via Baracca e via Nazario Sauro, e infine a Porta a Mare con l’intervento per rinnovare il marciapiede di tutta via Livornese.