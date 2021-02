Migliarino: affidati i lavori per l'attraversamento pedonale

Gli interventi per 18mila euro è in partenza entro il mese di febbraio. Il sindaco di Vecchiano Angori: "Un'opera importante a servizio della frazione e di tutta la comunità"

Affidati i lavori da parte del Comune di Vecchiano per la realizzazione di un attraversamento pedonale in sede protetta con isola spartitraffico lungo Sp10 al Km 5,700 all'interno del centro abitato di Migliarino nel tratto compreso tra l'intersezione con via Salvo D'Acquisto e via Fucini.

"Il progetto dell’attraversamento è stato di recente approvato, e contestualmente sono stati affidati i lavori, la cui partenza è prevista per il mese di febbraio. L’importo complessivo delle lavorazioni ammonta a circa 18mila euro - spiega il Sindaco Massimiliano Angori - l'attraversamento pedonale della strada provinciale SP10, nel centro abitato all'altezza dell'intersezione con via Fucini, consentirà un passaggio pedonale in sicurezza tra il marciapiede sul lato est della strada, dove è, tra l’altro, ubicata una pensilina della fermata del TPL, e il marciapiede sul lato ovest che conduce al vicino edifico A.S.B.U.C. all'interno del quale si trovano numerose attività socialmente rilevanti, quali, la sede della Pubblica Assistenza, un centro diurno per anziani, ambulatori medici e fisioterapici. Oltre all'isola realizzata a raso, è prevista anche la realizzazione di rampe parallele al senso di marcia dei veicoli, al fine di garantire la massima accessibilità. Un intervento importante, dunque, per tutta la frazione di Migliarino ma anche per l’intero territorio, viste le attività socio-sanitarie presenti in zona".