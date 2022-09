Lavori alla cabina elettrica: vie del centro di Pisa senza corrente elettrica

E-Distribuzione informa che lunedì 3 ottobre eseguirà un importante intervento di restyling del sistema elettrico nel territorio comunale di Pisa, con particolare riferimento alla cabina 'Grilletti', che fornisce alimentazione all’area dell’omonima piazza e delle limitrofe vie San Bernardo, dei Facchini, della Foglia, dell’Occhio, La Nunziatina, Garofani, piazza Chiara Gambacorti fino al tratto di Corso Italia.

I tecnici dell’azienda elettrica svolgeranno attività di potenziamento attraverso la sostituzione della componentistica elettromeccanica, che sarà rinnovata con l’installazione di apparecchiature di ultima generazione per completare l’automatizzazione dell’impianto e garantire qualità del servizio elettrico lungo la linea interrata collegata. Le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica in tutta l’area.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato per lunedì 3 ottobre, a partire dalle ore 9 con conclusione nel pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del fuori servizio sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze delle vie suddette. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.