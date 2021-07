Calci, località San Martino: al via l'intervento per prevenire rischi idrogeologici

E' partito il secondo lotto dell’intervento teso a mitigare i rischi idrogeologici dell’area sottoposta a movimento gravitativo, in località San Martino a Montemagno, Comune di Calcio. Hanno ufficialmente preso il via i lavori che vanno a completare il quadro degli interventi riservati a questa area critica del territorio calcesano che - dopo un lungo studio sullo stesso movimento franoso - aveva già assistito al completamento di due cantieri tesi alla messa in sicurezza del territorio e al contenimento del rischio di dissesto idrogeologico.

Nello specifico un primo intervento da 250mila euro era consistito nella regimazione idraulica dell'area di confine tra bosco e oliveti e nel rifacimento della canalizzazione delle acque meteoriche, lavori fondamentali per evitare l’alimentarsi del movimento franoso per effetto delle piogge. Poi è seguito un ulteriore intervento - il primo lotto di San Martino dal costo di 327.500 euro stanziati dalla Regione Toscana - con l’arresto della frana che stava insidiando la strada e rischiava di lasciare isolato l’abitato e i terreni al di sopra dell’area cimiteriale.

L’organizzazione dei lavori è stata fatta con l’intento di impattare il meno possibile sulla vita di residenti e turisti vista la non semplice tipologia di intervento in una zona non facilmente accessibile. Questo secondo lotto, finanziato dalla Regione con altri 507.921,32 euro, andrà dunque a mettere in sicurezza la viabilità dell’area ma soprattutto a contrastare un fenomeno erosivo ormai avanzato e, contemporaneamente, saranno effettuati interventi di regimazione idraulica e consolidamento della superficie nonché di tenuta complessiva dell’area sovrastante l’abitato di Venezia di Montemagno.

Se da una parte il primo intervento aveva necessitato della totale e imprescindibile chiusura della viabilità in alcune fasce orarie del giorno, i cantieri del secondo lotto non comportano interruzioni della strada che risulta transitabile fino a poco prima del cimitero di Montemagno.

"Tre interventi ai quali si aggiungono altri due già effettuati per oltre 550mila euro (anche in questo caso attinti fuori dal bilancio comunale) in località Boldrino e in località San Lorenzo che hanno assistito alla loro messa in sicurezza che risolveranno, una volta conclusi i lavori del secondo lotto, le principali criticità idrogeologiche note del territorio calcesano". commenta l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Sandroni. A concludere è il sindaco Massimiliano Ghimenti: "Oltre 1milione e 600mila euro totalmente finanziati dalla Regione sono stati investiti in questi anni per la sicurezza del nostro territorio grazie al lavoro e alla programmazione attenta dei nostri uffici. Le opere di prevenzione sono spesso poco visibili ma sono invece fondamentali per evitare conseguenze ben più gravi".