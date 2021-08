Montopoli Valdarno: iniziati i lavori al campo sportivo di Casteldelbosco

Un nuovo tetto per gli spogliatoi del campo sportivo di Casteldelbosco, nel comune di Montopoli Valdarno. Sono cominciati infatti i lavori alla copertura del fabbricato adibito a spogliatoi del 'G.A. Agnelli'. Si tratta della prima parte dell'intervento che riguarda il campo sportivo, al quale seguirà anche la sostituzione della caldaia e altri interventi necessari per il miglioramento complessivo dei locali. Lavori che dureranno circa un mese per un importo di 50mila euro.

"In questi anni - ha commentato il sindaco Giovanni Capecchi - abbiamo dedicato alcune risorse alla riqualificazione delle strutture sportive. Un impegno che abbiamo preso con i cittadini e con le società sportive che adesso si concretizza anche sull'impianto di Casteldelbosco".

L'intervento è stato diviso in due lotti ed è stato affidato alla ditta Linea Verde di San Miniato, gli operai hanno già cominciato la sostituzione della vecchia copertura con la nuova più efficiente e funzionale.

"I lavori al campo sportivo di Casteldelbosco - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Varallo - fanno parte di quella serie di piccoli interventi che abbiamo adottato sui nostri impianti sportivi. Un investimento complessivo di oltre 150mila euro. I lavori si concluderanno nel giro di un mese, il campo quindi sarà pronto per quando le società sportive riprenderanno le loro attività".