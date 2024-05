Proseguono i lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di Vecchiano. Al momento, sono state effettuate tutte le demolizioni e le nuove opere murarie ed è stata avviata la fase delle lavorazioni impiantistiche, dopo le quali verranno realizzati infissi, pavimenti e tinteggiature. Si prevede la fine dei lavori edili per il mese di ottobre. La fase di collaudo, con attrezzature e arredi è invece prevista per la fine del 2025. L’importo complessivo dei lavori è di circa 394mila euro.

La ristrutturazione interessa la parte di edificio che ospitava la rsa e il collegato alla sede del Distretto sanitario di via della Rocca. La superficie oggetto di ristrutturazione è di circa 400 mq. Gli interventi prevedono il rifacimento degli impianti elettrici e di riscaldamento, la realizzazione di cinque ambulatori, di cui quattro per i Medici di Famiglia e uno per il Pediatra di Libera Scelta, un ambulatorio per la continuità assistenziale, una nuova area di attesa, spogliatoi e ulteriori dotazioni di servizi igienici per l’utenza.

La nuova ala del presidio sarà dotata di collegamento interno con il fabbricato, in cui è presente il servizio cup, attraverso il corridoio chiuso esistente, e due accessi indipendenti. Sarà mantenuta la presenza della cappella religiosa della ex residenza per anziani. Il progetto riguarda interventi conformi alle attuali normative edilizie ed urbanistiche e non necessita di alcuna autorizzazione paesaggistica.

La Casa di Comunità di Vecchiano è uno degli interventi previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (missione 'Salute'). Si tratta di una struttura 'spoke', ossia articolazione territoriale con un set di servizi più ristretto, destinata ad essere di maggior prossimità ai bisogni dei cittadini, e una connessione diretta con le Case di Comunità Hub. La sinergia tra le due tipologie si manifesta nell’integrazione dei servizi di tipo socio sanitario, nella condivisione delle risorse e nella stretta collaborazione tra i professionisti coinvolti.

"Un importante investimento per il nostro territorio, che sarà utile ad avvicinare sempre più i servizi socio sanitari alla collettività", commentano dall’amministrazione comunale di Vecchiano. "Ringraziamo la Azienda Asl Toscana nord ovest per questa importante ristrutturazione di locali e servizi per la nostra comunità".