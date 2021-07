Ferrovia zona via Aurelia sud: lavori di notte al cavalcavia

Chiusura totale al transito della Sp 58 del Biscottino, a a Pisa, dalle 21 di domenica 18 luglio alle 6 di lunedì 19 luglio, e dalle 21 di domenica 25 luglio alle 6 di domenica 26 luglio. Sono le modifiche alla viabilità che si rendono necessarie per eseguire alcuni importanti interventi a cura di Rfi per la messa in sicurezza del parapetto del cavalcavia in attraversamento della linea ferroviaria Pisa-Roma via Tagliaferro in località Mortellini.

"Gli interventi riguardano un asse viario di competenza della Provincia di Pisa, nello specifico il tratto dal km 0+100 della Sp 58 al km 0+200, e le modifiche alla viabilità sono perciò disciplinate da apposita Ordinanza Dirigenziale del nostro Ente - spiega il presidente Massimiliano Angori - gli interventi, concordati anche con l’amministrazione comunale di Pisa, saranno funzionali a mettere in sicurezza questa infrastruttura che ricade su un nodo ferroviario strategico per la nostra regione. Inoltre, vengono eseguiti in orario notturno al fine di recare il minore disagio possibile ai cittadini e pendolari".