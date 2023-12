Castelfranco di Sotto: partiti i lavori della ciclopista in via Usciana

Sono iniziati i lavori della Ciclopista dell’Arno a Castelfranco di Sotto. Un intervento di manutenzione straordinaria che andrà a completare il rifacimento del percorso ciclopedonale su tutta via Usciana, permettendo il collegamento dalle Cerbaie fino al centro storico.

Un’opera che interessa Castelfranco e non solo, perché si collega ad una progettazione di mobilità dolce in una dimensione sovracomunale che mette in connessione i vari Comuni confinanti con la possibilità di percorrere le strade a piedi o in bicicletta in totale sicurezza.

Nello specifico, a Castelfranco, sarà riqualificato il tratto di pista ciclo-pedonale già esistente lungo via Usciana, dalla nuova rotatoria (all’altezza della SP Nuova Francesca) fino all’edicola. Poi di fronte all'edicola di via Usciana sarà realizzato un attraversamento pedonale che si collegherà al nuovo tratto di ciclopista che verrà realizzato per circa 410 mt fino a via Einaudi in prossimità del cimitero comunale andando così a completare l’intero asse di collegamento fino ad oggi mancante.

Un intervento importante e molto atteso che ha significato un importo complessivo di 465.000 euro, finanziati per l’80% dalla 'Regione Toscana - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020' e per il restante 20% coperti da risorse comunali.

Nel tratto riqualificato di ciclopista di via Usciana sarà aggiunto un cordolo per il confinamento della pista lato fossa campestre. Inoltre sarà ricavato il cordolo che separa la strada dalla ciclopista e chiuso con cemento al fine di prevenire la continua crescita di erba e piante infestanti. Un investimento sia dal punto di vista del decoro pubblico, sia nella riduzione di quelle che saranno le future spese di manutenzione del percorso.

Inoltre, per superare le numerose criticità esistenti della mobilità ciclabile e pedonale di chi da via De Gasperi deve attraversare il ponte sull'Arno e viceversa, verrà realizzato un nuovo percorso in sede propria che da via De Gasperi passando da viale 2 Giugno e dall'area verde dietro all'edicola sul Ponte, si collegherà a via del Callone.

“Dopo molti anni di lavoro, progettazione e programmazione, finalmente è partito anche un altro importante cantiere per Castelfranco che permetterà di collegare il centro urbano con le colline delle Cerbaie e Montefalcone - dichiarano il sindaco Gabriele Toti e l’assessore all’Ambiente Federico Grossi - in questo momento abbiamo tanti cantieri aperti in tutto il Comune grazie a risorse PNRR e risorse regionali che abbiamo saputo intercettare. Tante sono le persone che a piedi, in bici o mountain bike usano la ciclopista nel tempo libero o nel fine settimana. In questo mandato ci eravamo dati l’obiettivo di riqualificare la ciclopista di via Usciana e completarne la realizzazione. C’è voluto tempo ma finalmente adesso avremo una nuova ciclopista completa e più bella grazie al lavoro della giunta e dell’ufficio tecnico comunale”.