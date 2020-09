San Giuliano Terme: affidati i lavori per la riqualificazione del cimitero di Asciano

Dopo il primo lotto del cimitero di Agnano, è la volta dell'aggiudicazione dei lavori anche per il camposanto della frazione di Asciano. Nel dettaglio, qui verranno effettuati restauro e risanamento conservativo del loggiato per sepolture privilegiate in loculo (gruppi 3 e 4). A svolgere i lavori sarà la ditta impresa costruzioni Filippi Renzo & figli.

Ammonta a 82mila euro l'investimento complessivo messo in campo dall'amministrazione comunale.

Il via libera all'aggiudicazione arriva con la determina dirigenziale numero 627 del 3 settembre 2020 e segue alle varie approvazioni di Giunta (agosto 2019) e Consiglio comunale per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione nel bilancio di previsione (luglio 2020).

In particolare, l’intervento riguarda il restauro e il risanamento conservativo del loggiato riguardante quella porzione di cimitero, che tornerà finalmente accessibile ai familiari delle salme sepolte in quell'area. Oltre alla copertura, saranno effettuati il consolidamento strutturale delle murature portanti e il restauro (in particolare, saranno riqualificati otto loculi).

"Siamo in dirittura di arrivo per la realizzazione di un altro importante intervento nei cimiteri comunali - afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Corucci - un lavoro atteso che consentirà la riqualificazione del cimitero di Asciano e va nella direzione che ormai abbiamo intrapreso per i cimiteri comunali, vale a dire la loro fruibilità e decoro".

"Non si fermano gli investimenti nei cimiteri comunali - conclude il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio - il decoro e l'attenzione è ciò che chiedono i cittadini e noi siamo qui per rispondere alle loro richieste con atti concreti. In particolare, quello di Asciano è un intervento atteso da tempo e siamo soddisfatti di aver rispettato la tabella di marcia con la recente aggiudicazione dei lavori".