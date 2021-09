San Giuliano Terme: via libera al restauro di due loggiati nel cimitero di Molina di Quosa

Approvato dalla Giunta comunale di San Giuliano Terme, nella seduta dello scorso 7 settembre, il progetto definitivo per il restauro e il risanamento conservativo di due loggiati per sepolture privilegiate nel cimitero di Molina di Quosa. L'importo dell'investimento ammonta a 160mila euro.

"Questo intervento nel cimitero di Molina di Quosa - commenta il sindaco Sergio Di Maio - rientra tra i rimanenti quattro da effettuare in altrettanti cimiteri comunali previsti in partenza a ottobre per concludersi, nelle previsioni, a febbraio 2022. Questi lavori chiuderanno un ciclo molto importante di riqualificazione complessiva dei cimiteri comunali, su cui in questi anni abbiamo investito molto. La tranche di quattro interventi che andiamo a iniziare prevede un investimento diretto dell'amministrazione comunale di 740mila euro. Siamo pronti a effettuare ulteriori investimenti nel 2022, una volta terminati gli interventi già previsti. Ricordo infine l'affidamento alla cooperativa Cft del servizio di necroforato, operativo sei giorni su sette e che prevede anche la pulizia e la sorveglianza, e il taglio dell'erba, che prosegue senza sosta".



Il progetto nel cimitero di Molina di Quosa prevede il restauro e il risanamento conservativo di due fabbricati adibiti a sepolture privilegiate, due loggiati collocati a nord del recinto cimiteriale. Si provvederà con il recupero e il consolidamento delle strutture murarie (fondazioni e strutture verticali) compreso il rifacimento delle coperture, degli intonaci e delle tinteggiature.

Nel dettaglio, gli interventi sui due loggiati:



Loggiato 1

- Inserto di catene metalliche tiranti;

- Rinforzo degli appoggi delle carpiate con profilati in acciaio;

- Ripristino delle lesioni passanti;



- Ripristino delle lesioni superficiali mediante iniezioni di malta e di cemento.

Loggiato 2

- Realizzazione di sottofondazioni in cemento armato;

- Inserto di catene metalliche tiranti;

- Ripristino delle lesioni passanti;

- Ripristino delle lesioni superficiali mediante iniezioni di malta e di cemento.

"Prosegue il nostro lavoro per mantenere il decoro nei cimiteri tramite anche la loro riqualificazione. L'intervento in questione a Molina di Quosa è particolarmente atteso dai cittadini. Gli altri tre interventi nei cimiteri comunali sono - concludono l'assessore ai Lavori pubblici Francesco Corucci e l'assessore alla Progettazione e alla rigenerazione urbana Matteo Cecchelli - il completamento del secondo lotto del cimitero di Agnano, per il quale la Giunta ha già approvato il progetto definitivo; la riqualificazione del loggiato 6 del cimitero di Ghezzano; la realizzazione di un nuovo loggiato per le sepolture in loculo e ossari a Metato. Gli interventi portati a compimento negli altri cimiteri (Agnano - primo lotto -, Asciano, Ghezzano, Orzignano e Pontasserchio) hanno richiesto un investimento di circa 270mila euro. Sul cimitero di Ripafratta, infine, prevediamo un intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche".