Cimitero di San Piero a Grado: al via il primo lotto dei lavori

Partirà entro la fine di novembre il primo lotto di interventi al cimitero di San Piero a Grado. Ad annunciarlo, nel corso del Consiglio Comunale di oggi, 17 novembre, l'assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Latrofa, rispondendo ad una interpellanza sull'argomento presentata dai consiglieri comunali del Pd.

"Si tratta di un intervento da 178mila euro - ha spiegato Latrofa. I lavori, che partiranno entro la fine di novembre, prevedono la demolizione delle pavimentazioni, realizzazione di una nuova fognatura per la regimazione delle acque piovane lato ossari, della lama d'acqua centrale per la raccolta delle acque piovane, e di una nuova pavimentazione in marmo. Verranno realizzate anche 32 nuove tombe e verrà realizzata una nuova area a verde".

I lavori verranno effettuati dalla ditta Gambini Costruzioni Sas, che si è aggiudicata a luglio scorso la gara per la realizzazione dei lavori.