Cimitero di Vecchiano, danni per il vento: a breve il via ai lavori

L'episodio di maltempo si verificò lo scorso ottobre. In corso di approvazione il progetto per l'intervento di riqualificazione

Consegnato lo scorso 2 febbraio il progetto esecutivo per gli interventi manutentivi al cimitero di Vecchiano, il progetto è adesso in corso di approvazione. L'importo netto dei lavori è di circa 70.000 euro, per un totale complessivo che si aggira intorno a 100.000 euro. “Nella notte del 4 ottobre 2020 il forte vento, con un meteo particolarmente avverso, determinò il collasso di una parte della copertura; a seguito di tale evento il Comune ha provveduto, nell'immediatezza, a rimuovere gli elementi pericolanti e circoscrivere l'area ai fini della sicurezza” spiega il sindaco Massimiliano Angori.

“Nei giorni successivi la struttura comunale dell’Ente ha fatto rimuovere le macerie e ha incaricato una ditta specialistica per effettuare un esame tecnico-diagnostico di tutte le parti lignee che, potenzialmente, possono subire una reiterazione di quanto accaduto - prosegue Angori - i risultati delle indagini diagnostiche hanno permesso di far avviare la progettazione degli interventi, avvenuta nel mese di dicembre, con una prima consegna all'inizio di gennaio. La soluzione progettuale è stata quindi sottoposta alla Soprintendenza, in quanto bene tutelato dal Codice dei Beni Culturali, che ne ha adesso accolto l'impostazione. Il 2 febbraio è quindi pervenuta la consegna finale del progetto, che è in corso di approvazione. Seguirà una rapida consultazione di operatori specializzati in restauro di beni culturali per gli interventi indicati nel progetto, al fine di pervenire, in base al cronoprogramma dell’Ufficio Tecnico Comunale, entro il mese di febbraio alla consegna del cantiere” conclude il primo cittadino.