Coltano: iniziati i lavori per un nuovo depuratore

È cominciato nei giorni scorsi l’importante intervento di Acque SpA, finanziato dalla Regione Toscana, per la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a Coltano, nel Comune di Pisa. Un progetto destinato a efficientare in modo significativo il 'secondo tempo' del servizio idrico integrato: una volta completato, infatti, il depuratore raccoglierà le acque reflue di buona parte della frazione e di alcune cooperative agricole. L’impianto consentirà così l’eliminazione degli scarichi diretti in ambiente, andando a superare la storica assenza del servizio di depurazione nella zona.

I lavori sono partiti a inizio settembre, e dovrebbero concludersi indicativamente entro la prossima primavera. L’intervento ha un valore di circa 300mila euro e doterà Coltano di un impianto all'avanguardia. Il depuratore è stato infatti progettato in modo che possa da un lato assicurare ottime performance, con un alto grado di affidabilità, e dall'altro attestarsi su bassi consumi energetici. È stata inoltre rivolta particolare attenzione all'eliminazione di qualsiasi fonte di odori molesti, grazie alla scelta di particolari apparecchiature e all'utilizzo di processi che minimizzeranno le emissioni di gas in atmosfera.

Il progetto a Coltano si inserisce nel quadro delle attività programmate nel comune di Pisa, allo scopo di garantire standard sempre più elevati del servizio idrico integrato, anche con particolare riferimento alla fognatura, alla depurazione e alla sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di restituire al territorio acque sempre più pulite.​​

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.