Edilizia scolastica a Pontedera: avanti a pieno ritmo le lavorazioni a Palazzo Blu

Dopo la prima settimana di lezioni e di ripartenza delle attività scolastica, in cui tutto si è svolto in maniera regolare, continua a rimanere alta l’attenzione da parte della Provincia di Pisa per quanto concerne la situazione degli edifici scolastici su tutto il territorio provinciale, comprese le questioni aperte a Pontedera, inerenti gli spazi per il Villaggio Scolastico. “I lavori a Palazzo Blu proseguono incessantemente per far sì che i nuovi spazi possano essere a disposizione di studenti, corpo docente e personale scolastico degli Istituti Montale e XXV Aprile nei tempi più brevi possibili - afferma il presidente Massimiliano Angori - al momento stiamo lavorando alla demolizione dei locali preesistenti, da adattare ad aule, e alla messa a punto degli impianti; inoltre nella settimana scorsa si è svolto un sopralluogo con l’Istituto Montale per la predisposizione del laboratorio linguistico. Per quanto riguarda la realizzazione dei moduli prefabbricati, è stato avviato il percorso di collaudo delle strutture; si prevede che i ragazzi e gli insegnanti possano iniziare ad utilizzarli per farvi lezione a partire già dalla prossima settimana” conclude il presidente Angori.