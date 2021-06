Illuminazione pubblica ed efficientamento energetico: il punto dei lavori a Calci

Sono da poco terminati nel Comune di Calci due diversi e importanti interventi che hanno visto complessivamente l’installazione di 28 nuovi e moderni punti luce in due delle principali e più frequentate strade del paese. A fine maggio si è concluso infatti il cantiere in via Calzezane, la caratteristica strada del paese da molti conosciuta anche come 'via dei Cipressi', con la posa di 14 punti luce per complessivamente 46mila euro totali. Nei giorni scorsi si è invece concluso l'intervento, da 40mila euro, con la posa di altri 14 punti luce in via dei Madonnoni, la strada che conduce al complesso monumentale della Certosa.

Due importanti investimenti legati non solo al miglioramento della fruibilità delle strade comunali ma anche dei percorsi protetti dedicati ai pedoni che potranno usufruire di due strade certamente più illuminate e dunque più sicure. Due interventi di alta qualità se si pensa che i punti luce, altamente efficienti dal punto di vista energetico e a basso consumo, sono stati scelti appositamente con un 'design' rispondente al contesto e alla bellezza architettonica dei luoghi che li circondano.

"Con la realizzazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione a risparmio energetico di via dei Madonnoni e i lavori di efficientamento energetico e riqualificazione dell’illuminazione pubblica di via Calzezane sono stati completati due interventi importanti sul nostro territorio - interviene l’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Sandroni - non dimentichiamo che, oltre alla sicurezza e ad un occhio sempre attento ai bassi consumi e al risparmio energetico, assistiamo adesso ad un miglioramento e incentivo della mobilità lenta, tema che da sempre sta molto a cuore alla nostra amministrazione".

A concludere è il sindaco Massimiliano Ghimenti: "L'inizio della bella stagione e il contestuale allentamento delle misure restrittive per il contenimento dell'emergenza Covid-19 incentivano senza dubbio le persone ad uscire per poter passeggiare al fresco. La zona circostante la Certosa è una delle mete preferite e più frequentate: siamo felici di averla migliorata con questi interventi. Ovviamente anche in quella zona, come in altre parti del paese, staimo lavorando per realizzare ulteriori interventi di manutenzione e valorizzazione. Per ottenere certi risultati con le risorse umane ed economiche del Comune di Calci bisogna programmare con grande attenzione e, a volte, preventivare l'attesa dei necessari tempi di realizzazione delle opere. Per questo ringrazio gli uffici comunali per aver portato a compimento in maniera così apprezzata dai cittadini questo intervento".