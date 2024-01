Lavori sulla Fi-Pi-Li: chiuso un tratto di superstrada

Un cantiere della Global Service, la società che gestisce la Fi-Pi-Li, sta per essere aperto in un tratto di superstrada che scorre sul territorio pisano. I lavori interesseranno la porzione compresa tra Navacchio e Pisa est, in direzione mare. La strada sarà interdetta al traffico dalle ore 22 di giovedì 1° febbraio fino alle 6 di venerdì 2 febbraio. Saranno predisposti un'opportuna segnaletica di preavviso e un percorso alternativo.