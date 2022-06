Fibra ottica: al via i lavori a Pontedera

Nelle prossime settimane, tra fine giugno e inizio luglio, prenderanno il via i primi scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel comune di Pontedera. L'ambito è quello della 'Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio della Regione Toscana".

Si tratta dunque di altri interventi, oltre a quelli già in corso in città, che riguardano zone, che finora erano rimaste scoperte dagli investimenti privati. Si partirà dalla zona industriale di Gello, con i primi interventi in viale America.

"Una buona notizia per le aziende e tutte le realtà economiche che potranno contare su una nuova infrastruttura di connettività ultraveloce" ha commentato l'assessore comunale ai Sistemi informativi e sviluppo agenda digitale Sonia Luca.