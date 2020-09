Lavori per la fibra ottica: le modifiche alla viabilità

Per consentire i lavori di scavo e posa della nuova infrastruttura telefonica previsti dalla società Open Fiber, da domani, 22 settembre, sarà vietata la sosta in alcune strade del centro di Pisa.

In particolare dalle ore 8 del mattino di martedì 22 settembre fino alle ore 18 di sabato 3 ottobre sarà vietato parcheggiare in un tratto di via San Giovanni Benedetto Cottolengo, via D’Azeglio, via Manzoni e via Crispi (da via Manzoni a via San Paolo). Le strade in questione subiranno anche un restringimento della carreggiata per lasciare spazio al cantiere.