Fiume Morto, ripristinata la sicurezza alla foce

Sono stati ultimati i lavori eseguiti in somma urgenza dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno alla foce del Fiume Morto Nuovo, nella tenuta di San Rossore. L’intervento si è reso necessario per ripristinare la sicurezza e la funzionalità del corso d’acqua, compromesse a seguito delle eccezionali mareggiate del 3 novembre e 2 dicembre scorsi.

"L'intervento - spiega Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno - ha permesso di ripristinare la funzionalità difensiva di un tratto di scogliera in massi posta in destra idraulica della foce del Fiume Morto Nuovo dove, a causa delle forti mareggiate, si era creato un varco. Abbiamo inoltre provveduto al dragaggio del canale per eliminare il materiale sabbioso che vi era entrato durante le mareggiate e ripristinare così il regolare deflusso del corso d’acqua, essenziale per l'abitato di Pisa".