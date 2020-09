Lavori alla rete fognaria a Cisanello: modifiche alla viabilità

Al via il cantiere di Acque S.p.A. per proseguire l’estensione della rete fognaria nella zona di Cisanello, nell’area a ridosso dell’ospedale.

Per permettere gli interventi necessari saranno effettuate alcune modifiche alla viabilità.

Dal 14 al 18 settembre sarà chiusa al traffico veicolare e posto il divieto di sosta su ambo i lati in via San Biagio, nel tratto tra via Mazzei e via Martin Lutero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Successivamente, dal 21 settembre al 23 ottobre, sarà chiusa al traffico e vietata la sosta su ambo i lati sempre in via San Biagio ma nel tratto che da via delle Torri arriva fino a via Mazzei. In tutte le fasi della lavorazione saranno comunque garantiti gli accessi ai residenti alle proprietà laterali.