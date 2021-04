San Giuliano Terme, conclusi i lavori su giochi per bambini e aree a verde

I lavori su tutti i giochi per bambini e in tutte le aree a verde del territorio comunale sono stati portati a compimento. Ultimi interventi in ordine di tempo, la staccionata intorno all'area a verde di via Turati nella frazione di Metato e il giardino della scuola dell'infanzia di via Trieste ad Asciano. A questo intervento va aggiunto il rifacimento del marciapiede di fronte alla scuola. Per i giochi sono stati spesi 43mila euro: 28mila a carico dell'amministrazione comunale, 15mila messi dalla Fondazione Pisa.

"Tenevamo molto a completare l'intervento in quell'area a verde di via Turati a Metato - afferma il sindaco Sergio Di Maio - non solo perché si tratta di un luogo molto frequentato dai bambini della frazione, ma perché quel parco è dedicato alla memoria di Mattia Filippi, nostro giovane concittadino scomparso tragicamente nel 2001, e ha un significato ovviamente importante per noi. A tal proposito, è previsto il restauro della statua del delfino dedicata proprio a Mattia. Su questo intervento, in corso di progettazione, torneremo successivamente. Siccome giocare è una cosa seria, l'utilizzo di queste attrezzature e di quelle presenti in tutte le aree a verde deve essere quantomeno civile. Nel corso del 2021, infine, sono previsti altri interventi, soprattutto sulle aree a verde comunali".

"L'investimento per il giardino della scuola dell'infanzia di Asciano ammonta a 65mila euro - sottolinea l'assessore all'Istruzione Lara Ceccarelli - ricavati dai 130mila complessivi ricevuti dal governo durante la prima ondata della pandemia da Covid-19 e utilizzati sia per l'adeguamento alle norme antincendio sia per la messa in sicurezza, come in questo caso. Oltre al giardino, sono stati completati il gazebo e il marciapiede di fronte alla scuola. Anche sulle scuole sono previsti nuovi interventi, su cui torneremo".

"Abbiamo lavorato molto sulle aree a verde del territorio e sul rifacimento dei giochi - commenta l'assessore all'Ambiente Filippo Pancrazzi - con via Turati è stato completato questo ciclo di interventi, che ha previsto, oltre alla staccionata, il restauro dei giochi esistenti. Analogamente, cito il combinato cinese a Pappiana in largo Montessori, i nuovi giochi in via Marx a San Martino a Ulmiano e i consistenti interventi nel Parco della Pace di Pontasserchio e nell'area a verde tra la piscina comunale e il centro sportivo, dove abbiamo ripristinato l'altalena. A questi desidero aggiungere un riferimento a piazza Tempesti, a Ghezzano, la cui area a verde è stata oggetto di un importante restyling. Mi unisco all'appello del sindaco: sfruttiamo civilmente i giochi e le aree a verde, che sono patrimonio pubblico, quindi di tutti, e ne risponde la comunità, anche dal punto di vista economico".