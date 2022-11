Castelfranco di Sotto: 80mila euro per interventi a due palestre

Conclusi nelle ultime settimane a Castelfranco di Sotto due interventi per il miglioramento degli impianti sportivi e per aumentare l'efficienza energetica delle strutture: la sostituzione della copertura della palestra geodetica e la nuova illuminazione a led della palestra tensostatica di via dello Stadio.

Per le due opere sono stati impegnati complessivamente 80.000 euro.

I lavori alla palestra geodetica, l’impianto sportivo da pallavolo conosciuto da tutti come 'il pallone', hanno previsto la sostituzione del telo in pvc di copertura della struttura con un doppio telo coibentato per prevenire sbalzi termici interni e migliorare il comfort. Precedentemente, nei mesi scorsi, era stato installato un nuovo impianto elettrico con punti luci a led con un notevole miglioramento dell’illuminazione ed un abbattimento dei consumi energetici (un’opera complessiva da 70.000 €)

Da tempo il telo di copertura mostrava molteplici criticità a causa della sua vetustà di vent’anni con perdita di trattamento antimuffa, tenuta dei teli e aperture laterali scorrevoli non più funzionanti.

La palestra necessitava di interventi di adeguamento e, al fine di mantenerne la fruibilità e la conduzione in sicurezza degli ambienti, sono stati individuati alcuni interventi di manutenzione, sostenuti grazie a risorse provenienti da un finanziamento statale.

L’intervento alla palestra tensostatica, attigua alla palestra geodetica, invece, ha comportato la sostituzione ed installazione di 10 nuovi corpi illuminanti a led.

Da diversi mesi l’illuminazione di questa palestra risultava insufficiente: diversi fari avevano smesso di funzionare e necessitano la sostituzione per poter ripristinare la piena funzionalità dell’impianto prima dell’inizio della prossima stagione sportiva. L’intervento ha rappresentato una spesa di circa 10.000 euro.

“Altri due interventi per lo sport a Castelfranco - hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessore allo Sport Federico Grossi - per essere funzionali e sicuri gli impianti sportivi hanno bisogno di opere di manutenzione e miglioria, soprattutto quelle strutture che cominciano ad avere diversi anni alle spalle. Continua così il nostro impegno per valorizzare e riqualificare le strutture sportive”. “Entro fine anno - concludono - affideremo inoltre il primo lotto di lavori sul Pala Bagagli”.