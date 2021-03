Lavori in piazza Gorgona a Marina, la posizione di Confesercenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

“La riqualificazione di piazza Gorgona alla quale poi seguirà quella di piazza Viviani, si inserisce nel percorso necessario per rendere il nostro lungomare quella ‘promenade’ pensata dall’amministrazione comunale e più volte ipotizzata dall’assessore Latrofa. Percorso che, una volta terminato, potrà portare alla pedonalizzazione”. E’ Alessandro Cordoni, presidente Confesercenti Litorale, ad intervenire dopo l’annuncio da parte del sindaco Conti dei lavori per la riqualificazione di piazza Gorgona che saranno ultimati prima di giugno. “Apprezziamo il progetto unitario di rilancio del lungomare di Marina incominciando dalle sue piazze – dice ancora Cordoni – e soprattutto la visione di questa amministrazione che, come ha dichiarato il sindaco Conti, porterà entro fine legislatura alla conclusione degli interventi. A quel punto il nostro lungomare avrà cambiato faccia, trasformandosi in una vera e propria passeggiata. Cosa che purtroppo adesso non può essere. Un obiettivo da noi sempre sostenuto e che è l’unica strada per il progetto di pedonalizzazione”. Anche Simona Rindi, presidente del Centro commerciale naturale di Marina, considera la riqualificazione delle piazze “un primo tassello in un progetto unitario e ambizioso per cambiare l’attuale volto del lungomare”. Confesercenti Toscana Nord che seguirà lo svolgimento dei lavori anche in ottica viabilità. Conclude il responsabile area pisana Simone Romoli. “Il progetto presentato per piazza Gorgona è sicuramente un valore aggiunto per il nostro lungomare che però ha bisogno ancora di interventi strutturali per diventare la ‘promenade’ che tutti vogliono. Vigileremo sui lavori soprattutto per evitare che la piazza spezzi in due il lungomare se si impedisse il transito in quel tratto. Traffico che sarebbe costretto ad una vera e propria gimkana tagliando fuori tutte le attività presenti dopo la piazza. Siamo sicuri che una tale ipotesi fantasiosa non sarà presa IN considerazione dall’amministrazione comunale”.