Castelfranco: in partenza i lavori all'incrocio dei 'grattacieli' per la nuova rotatoria

Stanno partendo proprio in questi giorni i lavori di realizzazione di una rotatoria sull'intersezione tra la S.P. 5 Francesca Nord e Viale Europa - Viale 2 Giugno, sul cosiddetto incrocio dei 'Grattacieli'. Un intervento che prevede la riorganizzazione funzionale dei parcheggi e il miglioramento del traffico veicolare su una strada particolarmente trafficata e spesso oggetto di incidenti anche gravi. Il progetto è infatti stato ideato con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e riqualificare il principale accesso al centro urbano di Castelfranco per chi proviene da Santa Croce Sull’Arno, ma anche e soprattutto un progetto che cambierebbe il volto di uno degli incroci storici del paese, restituendo maggior decoro a un punto focale a ridosso del Centro Storico.

Per permettere l’esecuzione dei lavori in sicurezza, è stato istituito (fino al termine dei lavori) un divieto di sosta con rimozione forzata sulle due parallele, a senso unico, di via Francesca Nord dal civico n. 20 al civico n. 40 lato sinistro e dal civico n. 3 al civico n. 15 lato destro senso, nelle parti appositamente delimitate dalla prescritta segnaletica stradale. "Cercheremo di creare il minor disagio possibile alla circolazione veicolare e al transito dei pedoni per le attività commerciali che operano in questa zona, soprattutto durante le festività natalizie - ha commentato il sindaco di Castelfranco Gabriele Toti - siamo sicuri che troveremo la comprensione di tutti, visto che quest’opera porterà ad un importante miglioramento sia in termini di sicurezza stradale, sia dal punto di vista della fruizione e accessibilità. Una vera e propria riqualificazione di tutta l’area".

Il progetto prevede la rimozione dell’impianto semaforico, di tutti i manufatti presenti compresa l'attuale area alberata che affianca il semaforo e gli spazi ad oggi adibiti a parcheggio con conseguente riorganizzazione. Saranno sostituiti gli alberi le cui radici, in alcuni punti, hanno rialzato la pavimentazione, e ne saranno piantati altri a fine lavori in nuovi stalli. E' calcolato un aumento dei parcheggi a disposizione degli esercizi commerciale presenti ed inoltre è prevista la creazione di un percorso ciclopedonale protetto su via Francesca Nord, da via dello Stadio fino al centro storico. E' prevista una riqualificazione delle aree a ridosso della rotatoria e una conseguente riorganizzazione dei parcheggi pubblici lungo la via provinciale Francesca Nord. Saranno realizzate due aree pedonali, dotate di alberature e barriere parapedonali di protezione rispetto al sedime stradale.

Saranno riorganizzati i parcheggi andando a creare 17 posti auto di cui 2 per portatori di handicap, 11 dei quali posti sul lato sud della strada Provinciale e i restanti 6 Sul lato nord. Tutto l’intero tratto stradale sarà dotato di uno spartitraffico a sezione trapezoidale che garantirà la separazione dei flussi veicolari in ingresso e uscita dal centro storico di Castelfranco di Sotto lungo la Provinciale Francesca Nord. Saranno realizzati ben due attraversamenti pedonali protetti e illuminati lungo via Francesca Nord in prossimità del Consorzio agrario e all’altezza dell’intersezione con via dello Stadio-via Aldo Moro. Le carreggiate saranno delimitate da segnalatori di corsia a led. E' prevista la realizzazione di un percorso pedonale che metterà in comunicazione il centro storico di Castelfranco di Sotto con le zone residenziali attigue a via dello Stadio-via Aldo Moro.