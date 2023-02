Lavori sull'acquedotto: fornitura idrica interrotta a Pisa

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, mercoledì 22 febbraio dalle 8.30 alle 17.30, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Hermada, Monte Ortigara, Vittorio Veneto, del Brennero (nel tratto compreso tra via Marche e largo San Zeno), di Pratale (nel tratto compreso tra largo San Zeno e via Montello), e San Zeno (nel tratto compreso tra le vie Buonarroti e di Pratale). Al contempo, potranno verificarsi abbassamenti di pressione e temporanee mancanze d’acqua ai piani più alti delle abitazioni in via Trieste e nelle strade limitrofe.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.