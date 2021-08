San Giuliano Terme: partenza dei lavori per l'isola spartitraffico tra via De Amicis e piazza Berlinguer

Sono partiti i lavori per la realizzazione della zona pedonale a delimitazione dell'ultimo stallo di sosta lungo piazza Berlinguer, a Metato, all'incrocio con via Edmondo De Amicis. Sarà realizzata anche una rampa di raccordo tra l'area carrabile e il marciapiede esistente per migliorare l'accessibilità al percorso pedonale per persone disabili e con mobilità ridotta.

"Questo intervento - afferma il sindaco Sergio Di Maio - consentirà di mettere in sicurezza un punto strategico molto attraversato sia dalle auto che dai pedoni: la sicurezza sarà ovviamente a vantaggio di questi ultimi, soprattutto le persone con mobilità ridotta, che potranno avere a disposizione una maggior porzione di piazza Berlinguer. Mi riferisco in particolare a quell'area dove a giugno è stata inaugurata la statua per Enrico Berlinguer e che merita certamente una miglior fruibilità. Ma anche gli automobilisti e i residenti potranno entrare e uscire dalla piazza con più facilità".

"Si tratta in buona sostanza di un'isola spartitraffico, anche se non sarà propriamente al centro della carreggiata - conclude l'assessore ai Lavori pubblici Francesco Corucci - quel punto specifico tra via De Amicis e piazza Berlinguer è molto attraversato, collega la parte residenziale con diversi servizi e necessitava di un intervento di messa in sicurezza".