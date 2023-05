Edilizia scolastica: lavori al Liceo Buonarroti dall'estate, seguiti da un tavolo tecnico con tecnici provinciali

Nei giorni scorsi il Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori ha fatto visita al Liceo Buonarroti, accompagnato dalla struttura tecnica provinciale. E' stata l'occasione per fare il punto della situazione con il Dirigente Scolastico, Professor Alessandro Salerni sulle varie lavorazioni in vista della messa a punto degli spazi per il plesso per il prossimo anno scolastico 2023/2024.

"Nello specifico - afferma Angori - abbiamo affrontato lo stato dell'arte su alcuni interventi da realizzarsi nel prossimo periodo estivo, subito dopo la fine delle lezioni. Trattandosi di lavori impattanti sull'edificio, abbiamo convenuto, in accordo con la Dirigenza della scuola, di avviare gli interventi principalmente a partire dal mese di luglio e di cercare poi di ottimizzare le lavorazioni soprattutto nel periodo estivo ed eventualmente nei primi mesi di avvio scuola, per arrivare ad una situazione quanto più definita ed ottimale a partire dal secondo quadrimestre".

"Per meglio definire dunque tutte le operazioni del prossimo periodo, e anche per ottimizzare il lavoro della struttura tecnica provinciale impegnata a gestire circa 40 milioni di euro di finanziamento Pnrr su tutto il territorio provinciale, è stato convenuto di mettere a punto anche un tavolo tecnico interno alla scuola con la partenza dei nostri tecnici provinciali per accelerare per quanto possibile lo svolgimento delle lavorazioni", spiega il Presidente.

Incontri simili saranno a messi a punto a stretto giro negli altri plessi cittadini di Pisa e la situazione generale sarà poi riportata all'interno del Tavolo programmatico per l'edilizia scolastica pisana, che si riunirà entro la fine dell'anno scolastico 2022/23.