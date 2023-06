Calci, riqualificazione del manto stradale in via della Certosa e via Maggi

Lunedì 12 giugno inizieranno a Calci i lavori di ripristino del manto stradale in via della Certosa e via Maggi (ex Calzezane), per la copertura delle tracce conseguenti alle lavorazioni per installare la fibra ottica. In corrispondenza del cantiere, in orario 8-18, sarà istituito il divieto di sosta e il senso unico alternato regolato da movieri fino alla fine dei lavori, prevista al massimo per venerdì 16 giugno: salvo complicazioni legate alle condizioni meteo, infatti, i lavori potrebbero terminare prima di venerdì, nel qual caso decadrebbero in anticipo anche le suddette limitazioni.

L'amministrazione comunale ringrazia sin d'ora i cittadini per la collaborazione e la pazienza rispetto ai possibili disagi causati dal cantiere, con l'invito a prestare attenzione ed a rispettare le indicazioni degli operatori di cantiere.

Nello specifico, l'ordinanza della Polizia Municipale prevede il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati ed il senso unico alternato regolato da movieri in via Della Certosa, nel tratto di strada compreso tra il civico 5 e il civico 13, e in via Maggi (ex Calzezane) nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Dei Madonnoni e l’intersezione con via della Certosa, in orario 8-18 dal 12 al 16 giugno.