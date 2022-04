Pontedera: via alla sistemazione di strutture e arredi in legno

Il Comune di Pontedera ha affidato un appalto per la sistemazione delle strutture e degli arredi in legno presenti sul territorio comunale. L'operazione riguarda i giochi nei parchi, gli arredi urbani (ad esempio le panchine), le strutture in legno all'interno di scuole ed edifici pubblici. "Proseguiamo nel percorso volto al decoro e alla sistemazione degli spazi pubblici - ha spiegato l'assessore comunale Mattia Belli - a partire dai parchi e da quelli delle scuole". Il settore coinvolto è quello delle manutenzioni e dell'arredo urbano. "L'intervento prevede - ha concluso Belli - che, in alcuni casi, panchine o giochi vengano disinstallati, per essere sistemati in laboratorio e poi rimessi regolarmente al loro posto".