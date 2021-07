Lavori di manutenzione sugli edifici scolastici a Santa Croce sull'Arno

Con l'estate il Comune di Santa Croce sull'Arno prosegue la pratica avviata da qualche anno: gli interventi di manutenzione sugli edifici scolastici. Il lavoro più impegnativo dell'estate 2021 riguarda la scuola primaria Pascoli, dove il cantiere attualmente aperto porterà alla messa in sicurezza di tetto e solaio finalizzati al miglioramento antisismico della struttura intera. L’intervento è stato programmato a seguito della rilevazione di alcune criticità nel solaio del sottotetto. I lavori, avviati il primo luglio, prevedono la demolizione completa del costrosoffitto del piano primo, la realizzazione di catene metalliche per cerchiare la copertura e quindi il rifacimento completo del solaio con elementi metallici e tavolame, protetti da pannelli REI. Il lavoro si completerà con il rifacimento delle canale esterne e dell'aggetto di gronda. L'importo dei lavori ammonta a 230.000 euro.

Anche la scuola d’Infanzia Albero Azzurro sarà interessata da opere di manutenzione straordinaria relativamente al tetto per contrastare le infiltrazioni di acque piovane. I lavori prevedono la manutenzione generale della copertura, dei canali di gronda e delle parti in guaina oltre alla realizzazione di nuovi compluvi per la corretta regimazione delle acque, per un importo di circa 30.000 euro. Alle scuole secondarie di primo grado Banti, dopo la conclusione dei lavori di efficientamento energetico, saranno completamente tinteggiate le due palestre, un intervento per cui si prevede una spesa di circa 13.000 euro. A questo impegno si aggiungono 11.500 euro che occorreranno per la demolizione di una parete divisoria, finalizzata ad unire due aule ed aumentarne la capienza complessiva, in relazione alle norme Covid; i lavori riguarderanno anche e la tinteggiatura della parte della scuola materna Banti in Via dei Mille.

Oltre a queste manutenzioni di tipo straordinario è stata avviata la revisione periodica di elementi relativi alla sicurezza degli edifici, come la segnaletica, le strisce antiscivolo, le verifiche sui vetri delle finestre. Altro importante impegno è quello della manutenzione delle aree a verde che, soprattutto per le scuole dedicate ai più piccoli, sono aree educative importanti tanto quanto le aule. Anche quest’anno, confermando una pratica avviata lo scorso anno con l’occasione dei lavori anti-Covid, l’amministrazione ha incontrato il Dirigente Scolastico Alessandro Imperatrice e il personale docente, nelle figure delle e dei referenti di ogni plesso, al fine di intercettare le maggiori esigenze direttamente da chi la scuola la vive ogni giorno, nell’ottica di migliorare sempre di più un rapporto che da sempre è produttivo nel rispetto delle singole competenze. Il sindaco Giulia Deidda conclude: "Ci auguriamo quindi di riuscire ad effettuare anche altri interventi in modo da rispondere a bisogni emersi in quella sede e che non erano stati programmati al momento dell’incontro. Tutti i lavori si protrarranno nel corso dell’estate e saranno ultimati entro l’inizio del nuovo anno scolastico".