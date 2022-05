Lavori di manutenzione straordinaria tra Pisa e Lucca: autobus al posto dei treni

Tra il 28 e il 30 maggio Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) effettuerà una serie di interventi di manutenzione straordinaria alle opere idrauliche tra le stazioni di Lucca e Montuolo, dalle ore 15.30 alle 5. In particolare saranno realizzati alcuni nuovi attraversamenti della linea ferroviaria (tombini), in sostituzione di quelli esistenti per migliorare la regimazione delle acque.

Durante le attività di cantiere tutti i treni tra Pisa e Lucca e la maggioranza di quelli tra Lucca e Aulla saranno sostituiti con autobus. La nuova programmazione può prevedere che l’orario dei bus in partenza da Aulla sia anticipato rispetto a quello del treno. Gli orari possono essere consultati nei sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria. L’impegno finanziario di Rfi è di circa 1 milione di euro.