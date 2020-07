Fi-Pi-Li: dalla Regione 2,5 milioni di euro per interventi di manutenzione

La Giunta regionale ha stanziato 2,5 milioni di euro per interventi di manutenzione della Fi-Pi-Li. Lo stanziamento rientra nei 5,5 milioni di euro destinati a 9 province toscane e alla città metropolitana di Firenze. I 3 milioni di euro restanti saranno destinati agli oltre 746 km della rete stradale regionale che corrono lungo tutto il territorio toscano e vanno a completare i trasferimenti di risorse per la manutenzione ordinaria che vengono erogati ogni anno e che dal 2019 sono aumentati del 30%. La delibera che assegna le risorse, proposta dall'assessore alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, è stata approvata dalla Giunta regionale nella sua ultima seduta.

"La manutenzione della rete viaria di competenza regionale è da sempre una priorità per la Regione, perché la buona manutenzione delle strade è una condizione essenziale per la sicurezza. A febbraio 2020 la Regione aveva già finalizzato alla manutenzione delle strade regionali circa 6 milioni di euro, che come promesso vengono adesso integrati per garantire l'efficienza di un sistema che rappresenta la principale rete infrastrutturale del nostro territorio. Per quanto riguarda la sgc Fi-Pi-Li, invece, tutti sanno che è in corso da oltre un anno un piano di interventi straordinari necessari per una manutenzione profonda ma necessaria. Ai 26 milioni di euro impiegati per questi interventi eccezionali si sommano i 2,5 milioni di euro stanziati oggi".

I contributi alle 9 Province ed alla Città metropolitana di Firenze saranno così suddivisi, tenendo conto dei km di viabilità regionale presenti sul territorio di ciascun ente territoriale: