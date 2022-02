Partiti i lavori di manutenzione all'impianto sportivo di Migliarino

Al via i lavori agli impianti sportivi del territorio vecchianese. Si parte dall'impianto di Migliarino: "Nello scorso mese di dicembre - dice il sindaco Massimiliano Angori - abbiamo anche incontrato tutti i soggetti del territorio e le società sportive per fare un punto sui lavori agli impianti sportivi del territorio esponendo loro un cronoprogramma di interventi per oltre 100mila euro. Sono iniziati da ieri 1 febbraio i lavori all'impianto sportivo di Migliarino; l'ufficio tecnico è al lavoro per far partire a stretto giro, in accordo con la società Seaside, i lavori per tutti gli impianti sportivi compresa la Palestra della scuola media di via del Capannone a Nodica, utilizzata anche da alcune società sportive del nostro territorio".