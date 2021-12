Pontedera: interventi di manutenzione in corso sugli istituti scolastici

Lavori in corso nelle scuole pontederesi. Si tratta di interventi di manutenzione esterna che si svolgono con gli studenti regolarmente in aula. "Per quanto riguarda il rifacimento della copertura della scuola Pascoli siamo a buon punto - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Mattia Belli - si tratta di un intervento abbastanza lungo che, proprio nel corso delle festività natalizie, avrà uno step importante". L'importo complessivo dell'operazione è di 90mila euro.

Nel frattempo sono in corso altri interventi (su marciapiedi, cortili, mura perimetrali, per un totale di 30mila euro) che si svolgono in altre tre strutture: la De Amicis , la Gandhi e la scuola dell'infanzia al Villaggio Piaggio. "Inoltre - ha spiegato l'assessore alle Politiche educative Francesco Mori - stiamo completando il rinnovo e la sostituzione di alcune strutture gioco in alcune scuole dell'infanzia".