Vecchiano: iniziati i lavori di manutenzione a marciapiedi e griglie di scolo

Sono partiti da ieri, martedì 15 marzo, sul territorio comunale di Vecchiano una serie di interventi a cura dell'amministrazione comunale. "Si tratta nello specifico di lavori di ripristino delle griglie per lo scolo delle acque meteoriche, chiusini e marciapiedi, al fine di migliorare sempre più il decoro delle nostre frazioni" afferma il sindaco Massimiliano Angori "Sono lavorazioni per un valore complessivo di oltre 5800 euro che vengono eseguite adesso a valere sulle risorse comunali, in attesa dell'approvazione del bilancio comunale, prevista nelle prossime settimane, che ci consentirà inoltre interventi di maggiore portata" aggiunge l'assessore ai Servizi del territorio Sara Giannotti.







"Lavori comunque importanti dunque che peraltro impattano limitatamente sulla viabilità comunale, e solo per il tempo effettivamente necessario alle lavorazioni" concludono Angori e Giannotti.