Lavori pubblici: terminato il marciapiede di via Cisanello, prosegue il cantiere

Terminato in via di Cisanello il nuovo tratto di marciapiede realizzato di fronte al Centro commerciale, lato Parco Urbano. Sono stati completati 560 metri di nuovo percorso in asfalto 'natura', lungo il quale sono stati piantumati 35 nuovi alberi a confine del Parco, a cui se ne aggiungeranno altrettanti nella parte di competenza dell'Ospedale della Stella Maris.

In questi giorni i lavori si sono spostati sull’altro lato della carreggiata dove verranno realizzati altri 250 metri di nuovo marciapiede in mattonelle autobloccanti e dove sono già stati piantumati 35 alberi. L’intervento, che terminerà tra fine giugno e inizio luglio per un investimento complessivo di quasi 290mila euro da parte dell'Amministrazione Comunale di Pisa, si aggiunge alla realizzazione del marciapiede che ha messo in sicurezza il collegamento dal Ponte alle Bocchette fino all’Ospedale di Cisanello.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, in via di Cisanello in direzione Ponte alla Bocchette, nel tratto che conduce verso la rotatoria dei Caduti di San Quirico di Valleriana, è istituito il restringimento di carreggiata fino a fine lavori.