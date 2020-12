Cisanello: al via i lavori per il nuovo marciapiede in via San Pio da Pietralcina

Entra nel vivo il piano di rifacimento dei marciapiedi a Pisa annunciato dall’amministrazione comunale. Mentre sono ancora in corso gli interventi a Gagno e Barbaricina, ed è da poco concluso quello in piazza Toniolo, parte lunedì 14 dicembre un nuovo cantiere a Cisanello, per realizzare il marciapiede lungo via San Pio da Pietralcina (la strada che porta al Ponte alle Bocchette) all’altezza del semaforo con via delle Torri. A differenza degli altri interventi in questo caso si tratta di realizzare un marciapiede ex novo, che verrà fatto sul lato est della strada, lungo la corsia in entrata a Pisa (lato Ospedale), dal semaforo fino alla rotatoria con via Martin Lutero, la strada che porta all'Ospedale di Cisanello.

Per permettere lo svolgimento dei lavori da lunedì 14 dicembre fino a venerdì 8 gennaio, sarà adottato come provvedimento temporaneo di viabilità, il restringimento di carreggiata in via San Pio da Pietralcina sulla careggiata est (in entrata a Pisa) nel tratto compreso poco dopo il semaforo all'incrocio con via delle Torri fino a via Taddei, nella fascia oraria dalle 8 alle 17. Il cantiere poi proseguirà spostandosi più avanti lungo la strada, fino ad arrivare alla rotatoria Giulio Battistini, che si incrocia con via Martin Lutero.