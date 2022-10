Porta a Lucca rimessa a nuovo con marciapiedi e alberature, a seguire le asfaltature

E' terminato nei giorni scorsi il grande intervento di rifacimento dei marciapiedi di Porta a Lucca che ha riguardato l’intera parte del quartiere compresa tra via Giovanni Pisano e via di Gello. L’intervento ha riguardato una superficie di 6.500 metri quadrati di nuova pavimentazione per un investimento complessivo da parte dell’Amministrazione Comunale di oltre 773mila euro, eseguito sotto il coordinamento di Pisamo.

Le strade interessate dai lavori sono: via F. Filzi tra via di Gello e via Giovanni Pisano, via Randaccio da via F. Filzi a via Cei, via Nazario Sauro, via Baracca tra via Sauro e via F.lli Rosselli, via F.lli Rosselli tra via Giovanni Pisano e via di Gello. L’intervento è stato presentato stamani venerdì 28 ottobre in una conferenza stampa itinerante per le vie del quartiere, con l’utilizzo delle biciclette a pedalata assistita messe a disposizione da Pisamo, alla presenza del sindaco di Pisa Michele Conti, dell’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa e dell’amministratore unico di Pisamo, Andrea Bottone.

"Come è ben visibile pedalando in bicicletta e passeggiando per le vie del quartiere - ha dichiarato Conti - a Porta a Lucca abbiamo investito molte risorse come amministrazione comunale per rimettere mano alla manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e alberature che in questo quartiere mancava da almeno 30 anni. Dopo l’importante intervento di sicurezza idraulica per evitare allagamenti, abbiamo affrontato il problema dei pini che avevano danneggiato con le loro radici marciapiedi, accessi alla abitazioni e manti stradali. Abbiamo fatto la scelta di rimuovere parte dei pini pericolanti o in cattive condizioni, sostituendoli con altre alberature, così da poter poi rifare i marciapiedi di buona parte del quartiere. Grazie a questi interventi Porta a Lucca sta davvero cambiando volto".

"Quella che presentiamo oggi - ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa - è una grandissima opera di riqualificazione del quartiere che ha riguardato oltre sei chilometri quadrati di marciapiedi che sono stati completamente rifatti nuovi. Dopo i lavori già fatti alle fognature e ai sottoservizi, completeremo l’opera con il rifacimento degli asfalti. Tutte le strade in cui è intervenuta Open Fiber o altri enti che lavorano ai sottoservizi, verranno completamente riasfaltate ex novo per tutta la sezione della strada. L’operazione è stata condotta di pari passo all’intervento di rinnovo arboreo per risolvere l’annoso problema delle radici dei pini che avevano reso impraticabili alcuni marciapiedi e strade. I lavori a Porta a Lucca proseguono perché continueremo a mantenere alta l’attenzione della nostra Amministrazione per la cura di tutti i quartieri della città".

"Come Pisamo - ha aggiunto l’amministratore di Pisamo Andrea Bottone - ci stiamo impegnando a fondo per rendere i quartieri sempre più vivibili e per garantire la sicurezza stradale. Sono molti gli attraversamenti in quota che abbiamo realizzato nel quartiere così come in tutta la città, cercando di dare risposte alle segnalazioni dei cittadini e intervenire per mettere in sicurezza pedoni e ciclisti. Porta a Lucca è tra i quartieri pisani uno dei fiori all’occhiello della città, dove ci siamo dedicati con soddisfazione e orgoglio a renderlo ancora più bello e curato, migliorando le condizioni di sicurezza e vivibilità a vantaggio di residenti e cittadini".

L’intervento di riqualificazione del quartiere è stato portato avanti in collaborazione con l’Ufficio Verde del Comune che ha provveduto a programmare un’operazione di rinnovo arboreo: sono stati rimossi 18 pini (15 in via F.lli Rosselli e 3 in via Baracca) e rimosse le ceppaie per realizzare i nuovi marciapiedi, in programma potature delle chiome per 187 pini (100 in via F.lli Rosselli e 87 in via Baracca). In via Randaccio sono state rimosse e sostituite con nuove piantumazioni 39 piante che erano in cattive condizioni. Al loro posto sono stati piantumati ligustri, meli da fiore ad alberello e ciliegio da fiore (Prunus) e aceri in via Filzi. In totale a Porta a Lucca l’operazione di rinnovo arboreo ha visto la piantumazione di 77 nuovi alberi tra via G. Pisano, Largo Duca d’Aosta, via Gamerra e via Randaccio. Nel quartiere è stata inoltre riqualificata la piazzetta di via Piave con rifacimento degli spazi verdi, arredi e nuove piantumazioni di lecci, liqudambar e ligustri.

Prima di questo intervento, nel corso del 2021, a Porta a Lucca è stata realizzata una grande opera di messa in sicurezza idraulica del quartiere, finanziata dal Comune per l’importo di 2,4 milioni di euro per migliorare il deflusso del sistema fognario e prevenire il rischio allagamenti che si verificava in occasione delle grandi piogge. In quell’occasione, terminato l’intervento complessivo, sono state eseguite le riasfaltature complete delle strade interessate dai lavori di scavo e posa delle tubature: sono state ripristinate le pavimentazioni di via Cesare Salvestroni, via Martiri delle Ardeatine, via Alfredo Della Pura, via Cecco di Pietro e via Antonio Pisano e via Collodi e tutte le intersezioni di queste strade con via XXIV Maggio e completata la segnaletica stradale.