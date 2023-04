Montopoli Valdarno: al via i lavori ai marciapiedi di via Unità d'Italia

Cominceranno lunedì 17 aprile i lavori di rifacimento dei marciapiedi in via Unità d'Italia e via di Capanne a Montopoli Valdarno e avranno una durata di 90 giorni. "Un lavoro molto sentito e che i cittadini ci richiedevano da tempo - spiegano il sindaco Giovanni Capecchi e l'assessore ai Lavori pubblici Alessandro Varallo - grazie a questo intervento sarà più sicuro raggiungere a piedi i servizi dell'area, il cimitero, il parcheggio e la vicina chiesa di San Sebastiano. Un intervento che oltre ad avere un impatto significativo di riqualificazione di un'area del centro abitato del capoluogo di Montopoli contribuisce a garantire la sicurezza della circolazione pedonale in una zona di collegamento a servizi essenziali tra i quali anche il collegamento al plesso scolastico G. Galilei. Ringraziamo il nostro ufficio tecnico per aver lavorato a questo importante progetto".



L’intervento prevede la realizzazione di tratti di marciapiedi, ravvicinati ma discontinui tra loro, con il tratto antistante piazza Einaudi a raso per agevolare gli accessi carrabili e pedonali dei privati. Il primo tratto di marciapiede, quello antistante piazza Einaudi, prevederà anche la realizzazione di una

nuova fognatura, che corre sotto il nuovo marciapiede, per confluire alla fognatura principale esistente a centro carreggiata e la sostituzione degli attuali lampioni esistenti con i più innovativi di ultima generazione a led, mentre per gli altri lampioni lungo via Unità d’Italia e via San Sebastiano si

prevederà soltanto alla sostituzione dei corpi illuminanti.



"La prima fase dei lavori - spiega la responsabile del settore Settore IV- LL.PP.- Arch. Ilaria Bellini - prevede un taglio del manto stradale, uno scavo per l’intera larghezza del marciapiede e la demolizione dei tratti di marciapiede esistenti. L’intervento prevederà l'abbattimento e l’estirpazione di alcune alberature esistenti sostituite dalla messa a dimora di nuove essenze. Poi si procederà con la posa del nuovo cordonato, delle zanelle, delle nuove caditoie e della pavimentazione".



Per permettere la realizzazione dei marciapiedi il comando della Polizia municipale ha disposto, con un'ordinanza, l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati in via Unità d'Italia dall'intersezione con via Bulignano all'intersezione con via San Sebastiano dalle ore 8 del 17 aprile fino al termine dei lavori.