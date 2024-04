Cantiere aperto in via Fonda a Oratoio per la realizzazione dei nuovi marciapiedi. Si tratta di un intervento che prevede la stesura del massetto, del cordolo e il completamento con gli autobloccanti. Un intervento di 650 mq per un importo di 85mila euro circa, con la direzione dei lavori di Pisamo. Una volta ultimata via Fonda, il cantiere si sposterà in via della Ripaiola, per una durata dei lavori di circa due mesi. Successivamente, si procederà anche all'asfaltatura completa delle due strade.

Lavori al via anche a Tirrenia, dove viene realizzato il nuovo marciapiede su entrambi i lati di via delle Margherite, strada che sarà poi oggetto anche di nuova asfaltatura. I marciapiedi avranno una finitura in asfalto, che verrà poi colorato. Sempre sul litorale, sarà realizzato il nuovo marciapiedi su entrambi i lati anche in vione del Vannini (da via delle Margherite e via del Tirreno). Anche in questo caso il marciapiede sarà in asfalto che verrà successivamente colorato.