Porta a Lucca: lavori in corso per il rifacimento dei marciapiedi

Proseguono gli interventi programmati da amministrazione comunale di Pisa e Pisamo per sistemare e mettere in sicurezza i marciapiedi della città. In questi giorno sono in fase di realizzazione, con un moderno sistema di autobloccanti, i marciapiedi di via Filzi, nel quartiere di Porta a Lucca. Sono stati già completati oltre 100 metri di lavori, mentre vanno avanti gli interventi per i successivi 70 metri che saranno realizzati nei prossimi giorni. Terminato questo intervento gli operai passeranno a lavorare sull'altro lato della strada: il rifacimento dei marciapiedi riguarderà, infine, la strada che interseca via Filzi, ossia via del Randaccio.

“Pisamo conferma la sua mission - commenta l'amministratore unico della società, l'avvocato Andrea Bottone - in particolare per quanto riguarda l'attenzione per i ciclisti e i pedoni. Con questi interventi infatti andremo a dare una risposta definitiva al problema dei marciapiedi sconnessi in via Filzi, in modo da garantire percorsi pedonali agevoli e in sicurezza. Terminati questi interventi - annuncia Bottone - ne saranno avviati subito dopo altri, in altre zona delle città, secondo un cronoprogramma stabilito assieme all'amministrazione comunale di Pisa”.