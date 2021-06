Peccioli, via libera alla messa in sicurezza della frana a Fabbrica

I lavori lungo la via comunale che collega il capoluogo alla frazione costeranno in totale 230mila euro. Cantiere in azione dal 31 maggio

C’è il via libero definitivo ai lavori con i quali l’amministrazione comunale di Peccioli metterà in sicurezza la frana lungo la via comunale di Fabbrica, nella strada che collega la frazione con il capoluogo. Un intervento che rientra nel piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023 (annualità 2021) per l’importo complessivo di spesa di 230mila euro, dei quali 149.900 a base d’asta per lavori. La giunta, già nell’aprile scorso, aveva deliberato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, mentre il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato lo scorso 11 maggio con apposita determina del servizio lavori pubblici.

Con successivo provvedimento del 17 maggio assunto con parere tecnico favorevole dei responsabili tecnici Michele Biisecchi e Maurizio Salvini, i lavori sono stati assegnati alla ditta Parri Costruzione srl di Terricciola con ribasso superiore al 10%, per l’importo netto di 135mila euro, portato a 164.700 euro per l’Iva 22%. L’intervento prevede la messa in sicurezza della strada nell’area compresa tra il cimitero di Fabbrica e la località podere Poggetto a quota variabile tra i 140 e i 150 metri sul livello del mare. Lungo il tratto il tracciato, per un totale di 130 metri, verrà spostato lato monte. E la nuova sede stradale sarà costituita da due corsie, con relative banchine, per una larghezza totale di 6,5 metri. Verranno effettuati scavi nel pendio per ricavare spazio alla nuova sede stradale, creando una scarpata leggermente inclinata per dare stabilità a quest’ultimo.

In data 25 maggio è stato provveduto alla formale consegna dei lavori, previsti con inizio dal 31 maggio e dalla durata di 60 giorni. Dopo meno di cinque mesi dallo smottamento, è già stato dato avvio all’opera di risanamento che sarà sicuramente completata entro il corrente periodo estivo.