Cascina: al via i lavori di efficientamento energetico nel palazzo comunale

Sono iniziati i lavori di efficientamento energetico al Municipio di Cascina. Un cantiere aperto ieri con il primo intervento all’intonaco esterno del pianterreno e che proseguirà con una serie di miglioramenti all’intero edificio, in particolare per il decoro esterno e la qualità energetica.

Il programma include la sostituzione degli infissi in legno, già avviata con la rimozione delle vecchie persiane. Queste ultime saranno ricollocate dopo la manutenzione, mentre gli infissi saranno rimpiazzati da altri in mogano stile toscano. La ripresa e tinteggiatura esterna dell’intonaco riguarderà invece la parte bassa dell'edificio, fino al primo marcapiano.

Previsto anche il restauro dei portoni interni ed esterni e l’installazione di nuove tende interne. L'impianto termico sarà interessato dall’installazione di valvole termostatiche, con fornitura e posa in opera di elettropompa di circolazione a giri variabili. E l’importo dei lavori porterà un impegno di spesa di circa 200mila euro.

L’intervento precede di alcune settimane il via alla riqualificazione energetica per gli impianti di illuminazione pubblica del centro storico di Cascina e di altre aree del Comune. L’importo complessivo dei lavori sarà coperto da un finanziamento ministeriale e la sostituzione e rinnovo dei punti luce porterà anche un forte risparmio energetico.