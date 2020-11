Lavori notturni in via Contessa Matilde per la riasfaltatura

Prosegue il cantiere per riasfaltare via Contessa Matilde, che nei giorni scorsi è partito dalla rotatoria con via Cammeo-via Pietrasantina per arrivare fino all’incrocio con via Luigi Bianchi davanti ai Bagni di Nerone. Gli operai di Avr e Pisamo sposteranno nella giornata di lunedì 30 novembre il cantiere sull’incrocio semaforico, dove lavoreranno in orario serale e notturno per creare meno disagi al traffico cittadino.

"L’incrocio ai Bagni di Nerone è sicuramente un punto nevralgico - spiega l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa - che necessitava di essere riasfaltato, come molti residenti e commercianti della zona segnalavano da tempo, essendo soggetto ad un intenso volume di traffico e visto anche che per molti anni sono mancate le opere di manutenzione del fondo stradale. Abbiamo disposto di procedere prima con l’asfaltatura di tratti di strada di via Contessa Matilde, con il cantiere che si è spostato nei giorni scorsi in fasi di avanzamento, e poi di arrivare a riasfaltare il tratto centrale dell’incrocio, svolgendo i lavori in orario notturno, a partire dalle 21 di sera. Abbiamo inoltre cercato di concentrare l’operazione nel periodo di 'zona rossa', in modo da impattare meno possibile sul traffico cittadino e creare meno disagi ai cittadini pisani e a residenti e commercianti di Porta a Lucca".

Per permettere lo svolgimento dell’asfaltature dell’intera area di intersezione semaforica, l’incrocio tra via Contessa Matilde, via del Brennero, Largo del Parlascio e via Luigi Bianchi verrà chiuso al traffico veicolare a partire dalle ore 21 di lunedì 30 novembre fino al termine dei lavori, comunque non oltre le ore 7 del giorno seguente, martedì 1 dicembre. Le modifiche al traffico prevedono inoltre in via C. Matilde, dal civ. 52 a via Bianchi compresa e da Via C. Matilde a via S. Stefano il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle 8 di lunedì 30 novembre alle 8 di martedì 1 dicembre. Per le auto il percorso alternativo per la direttrice da Pisa a Lucca è da Via Piave, Via Rindi, Via Lucchese; per la direttrice da Lucca a Pisa parte Ovest percorso da Via Lucchese a Via Rindi. Il CTT nord, devierà la percorrenza delle proprie linee, informando l’utenza nei modi ritenuti più opportuni.