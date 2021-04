Vecchiano: al via la realizzazione della nuova segnaletica in tutto il comune

Avviati i lavori in alcune vie e frazioni, per un totale di opere dal valore di 120mila euro

Sono iniziate nei giorni scorsi le lavorazioni commissionate dal Comune di Vecchiano finalizzate al rifacimento della segnaletica orizzontale e della posa in opera di nuova segnaletica verticale.

"I lavori fanno parte di un accordo quadro della durata di 4 anni stilato dal nostro Ente, per un importo complessivo pari a 120mila euro, con lavori del valore di 30mila euro per ogni anno di contratto", afferma il sindaco Massimiliano Angori. "Gli interventi - illustra il primo cittadino - sono disseminati su tutto il territorio comunale: nello specifico, il rifacimento della segnaletica orizzontale riguarderà tutte le strade principali sia del capoluogo sia delle frazioni, con l'inclusione di parcheggi, zebrature, rallentatori e stalli invalidi. Saranno poi effettuati interventi di sistemazione della segnaletica verticale presente e danneggiata su tutto il territorio comunale, ancora una volta sia per il capoluogo sia per le frazioni".

Si aggiungeranno poi operazioni mirate e necessarie quali "posa in opera di nuova segnaletica verticale finalizzata a una maggiore sicurezza per gli utenti della strada, sia su via del Capannone che su via di Radicata, più installazioni di delineatori di margine della carreggiata. Concludo - chiude Angori - sottolineando che le lavorazioni sono già state avviate nelle frazioni di Filettole, Avane, e Migliarino, compresa via del Mare, via Traversagna, via dei Salcetti e via di Radicata, dove sono già state eseguite le lavorazioni relative alle messa a punto della nuova segnaletica orizzontale. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane su tutto il territorio".