San Giuliano Terme: ultimati i lavori per l'illuminazione a led della rotatoria Caduti di Kindu

Ultimati i lavori alla rotatoria di Kindu in prossimità dell'intersezione delle trafficate via Cisanello e Giovannini. In questi giorni sono stati installati 14 sorgenti luminose ad alta efficienza (led) che vanno a comporre il nuovo impianto di illuminazione pubblica. "La parte riguardante i lavori di montaggio e installazione è terminata e rimaniamo in attesa della posa del contatore da parte di E-distribuzione, che verrà eseguito nelle prossime settimane, per effettuare il collaudo finale dell’impianto - afferma l'assessore ai Lavori pubblici Francesco Corucci - Una volta realizzato questo ultimo passaggio l'illuminazione sarà operativa grazie ad un progetto che ha previsto, tra gli altri interventi, la realizzazione del quadro elettrico includendo protezione contro i sovraccarichi, contro i corto circuiti e i contatti diretti, oltre ai corretti distanziamenti tra le opere realizzate e la viabilità esistente".

"Siamo soddisfatti di questa realizzazione che siamo riusciti a portare a termine nonostante il soggetto attuatore che doveva realizzare i punti luce, insieme ad un distributore ed altre opere a scomputo degli oneri, abbia comunicato al Comune di non voler più procedere all'edificazione della stazione carburanti e, dunque, di tutti gli interventi ad essa collegati - spiega il sindaco Sergio Di Maio - L'amministrazione comunale ha dunque affrontato una spesa complessiva di quadro economico pari a 55mila euro, per un'infrastruttura che andrà a migliorare la viabilità in un tratto di strada molto frequentato sia di giorno che di sera, essendo un punto a ridosso del centro abitato di Pisa e che funge da snodo veicolare per una grossa parte dell'area pisana. Ringrazio la ditta esecutrice e l’ufficio Manutenzioni e servizi di facility per avere rispettato i tempi di realizzazione seguendo con minuzia i vari passaggi".

Gli interventi hanno previsto la realizzazione di un impianto elettrico alimentato dalla nuova fornitura di energia elettrica di tipo BT (distribuzione: F+N da 6kW - Sistema di distribuzione: TT) e attestato sotto quadro elettrico di comando dotato delle apparecchiature necessarie per la protezione e gestito da interruttore astronomico, che permette di programmare l’attivazione e la disattivazione di un circuito in base all’ora o alle condizioni di alba o tramonto dell’area geografica interessata. Il posizionamento, l’altezza da terra del fuoco e la potenza elettrica delle lampade sono parametri scelti sulla base di calcoli illuminotecnici che garantiscono il raggiungimento dei valori richiesti in accordo alla normativa per lo specifico tracciato viario (UNI 11248), utilizzando apparecchi che conseguano la minore potenza installata e il maggiore risparmio manutentivo, in accordo altresì alle disposizioni della norma EN 13201, della legge regionale in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso (n° 37 del 20 marzo 2000) e delle 'Linee guida per la progettazione, l’esecuzione e l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna' di cui alla deliberazione di giunta regionale (27 settembre 2004, n. 962). Gli interventi, iniziati lo scorso 17 aprile, sono stati eseguiti dalla ditta Engineering costruzioni gruppo Empoli luce.