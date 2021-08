Lavori Open Fiber a Vecchiano: amministrazione comunale al lavoro per il ripristino della viabilità

L’amministrazione comunale di Vecchiano sta seguendo da vicino il percorso dei lavori sul territorio per l’estensione della fibra ottica a cura di Open Fiber. “Da un lato, mano a mano che i lavori portati avanti da Open Fiber per conto del macroprogetto regionale, proseguono, estenderemo sempre più la connessione veloce a livello locale e la fibra ottica. D’altra parte è evidente a tutti che le stesse lavorazioni sul territorio hanno comportato dei disagi alla viabilità, anche strettamente in termini di manutenzione stradale” affermano il sindaco Massimiliano Angori e l’assessore ai Servizi del territorio, Sara Giannotti. “Per questo motivo, insieme alla struttura tecnica comunale, stiamo seguendo da vicino l’evolversi della situazione, anche nel tentativo di mettere a punto una vera e propria mappatura di tutte le strade che risultano danneggiate in seguito a tali lavorazioni. Come amministrazione comunale, infatti, stiamo cercando di capire quali siano le modalità in cui possiamo intervenire, anche nei confronti di Open Fiber, per far sì che tutte le situazioni siano ripristinate a regola d’arte e nel più breve tempo possibile. Da sottolineare, infatti, che tali inconvenienti stanno rallentando anche il cronoprogramma di altre lavorazioni seguite dall’Ufficio Tecnico Comunale, come la messa a punto e la realizzazione di tutta la nuova segnaletica stradale sul territorio. Agiremo pertanto nel rispetto di quello che ci è consentito dalle clausole contrattuali in essere con la ditta che ha eseguito i lavori, valutando tutte le possibili alternative per ripristinare completamente la viabilità comunale. Invitiamo pertanto i cittadini e le cittadine a contattarci direttamente per ogni segnalazione inerente questa tematica, scrivendo a ass.giannotti@comune. vecchiano.pisa.it e a sindaco@comune.vecchiano.pisa. it”.