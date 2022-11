Orti urbani a Pontedera: partiti i lavori

Sono partiti i lavori sugli orti urbani a Pontedera, nella zona di Fuori del Ponte. L'importo totale dell'operazione è di 35mila euro, di cui 20mila cofinanziati dalla Regione Toscana nell'ambito del progetto Giovanisì. Il progetto prevede la creazione di piccoli appezzamenti di terreno da coltivare, con grande attenzione alla socializzazione e spazi dedicati all'attività di persone con disabilità.

Le nuove strutture saranno messe in correlazione con gli orti del corso di agraria dell'istituto Fermi, per favorire collaborazioni e cogestioni future. I lavori andranno avanti nel mese di dicembre, realizzando angoli verdi con recinzioni, vialetti, arredi e aree in comune.

Per quanto riguarda le assegnazioni saranno effettuate, dopo apposito bando, con priorità agli under 40, a famiglie con fragilità, a residenti nella zona e a soggetti con disabilità.