Ospedale Cisanello: al via lavori di manutenzione stradale

Da oggi, 19 febbraio, fino al 6 marzo, cominceranno una serie di lavori di manutenzione stradale che interesseranno varie aree limitrofe all’Ospedale di Cisanello.

Oggi si comincia con l’intervento nei pressi dell’ingresso dialisi (Edificio 30 C), che durerà fino al 27 febbraio e nell’area prospiciente il parcheggio B (lavori suddivisi in due tranche, fino al 3 marzo). Poi sarà la volta dell’Edificio 200 (dal 24 febbraio al 6 marzo) mentre, dal 3 al 13 marzo, sarà la volta dell’ingresso 6 e dell’area riservata alla Logistica.

In tutti i casi il traffico veicolare sarà indirizzato di volta in volta alla viabilità alternativa da apposita cartellonistica, così come avverrà per i percorsi pedonali.