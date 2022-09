Lavori all'ospedale di Volterra: temporanee modifiche alla viabilità

Domani, martedì 13 settembre, per consentire lavori di manutenzione ad alcuni edifici, sarà modificata la viabilità dell’area ospedaliera di Volterra. In particolare, a partire da questa sera alle ore 20 e fino alle ore 13.30 di domani (martedì 13 settembre), sarà posizionata una sbarra che interromperà momentaneamente il transito e la sosta dei veicoli nell'area di fronte alla Rems.

Inoltre, dalle ore 12 alle ore 17 di domani, sarà chiusa la strada tra il corpo centrale dell’ospedale e l’edifico 'Verga'. Verrà comunque consentito alle ambulanze l’accesso alla rampa della radiodiagnostica (a senso unico).

Inoltre, mercoledì 14 settembre, iniziano i lavori di manutenzione straordinaria della passerella pedonale presso l'edificio 'Verga'. Durante lo svolgimento dei lavori verrà modificata la viabilità in prossimità di tale edificio: in particolare, nell'area sottostante e in prossimità della passerella sarà vietata la sosta e la fermata dei veicoli per permettere l'allestimento del cantiere. Tutte le modifiche alla viabilità saranno segnalate da appositi cartelli.